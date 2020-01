Ci sono i ristoranti all’estero che si chiamano “La dolce vita”. Ci sono le parole entrate nel vocabolario: “paparazzo”, “amarcord”, “vitellone”. Ci sono aeroporti, strade, piazzali, scuole medie e licei intitolati a Federico Fellini. Non è facile però trovare qualcuno sotto i trent’anni che abbia visto un suo film (interrogato vi dirà nel dubbio che Fellini era un “Maestro”). Fellini non si incontra quasi mai alla tv e non c’è traccia di Fellini su Amazon o Netflix. Nella migliore delle...

