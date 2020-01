Le sulfuree penne del Mondo di Pannunzio lodarono la fatica di Checco Zalone

Nel riassumere per i nostri lettori la polemica in corso, ci limiteremo a dar loro i ragguagli essenziali. Sul “Contemporaneo”, Carlo Salinari ha festeggiato il passaggio di Checco Zalone dal neo-realismo più angusto al grande realismo socialista invocato da Lukács. Pochi giorni dopo però, su “Società”, Carlo Muscetta ha replicato osservando che l’eroe positivo risulta nella storia troppo “edulcorato”: secondo il critico di Avellino, per andare incontro a un gusto borghese l’autore avrebbe rinunciato a demistificare i riflessi pervasivi dello...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.