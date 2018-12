De Sica-Boldi, coppia di Natale

Questo Natale tornano insieme al cinema dopo 13 anni Christian De Sica e Massimo Boldi. “Amici come prima” è il titolo del film, che uscirà nelle sale il 19 dicembre. I due attori sono stati il volto del cinepanettone, un genere che ha avuto un grande successo negli anni Novanta e Duemila. Numeri di Gregorio Sorgi sui film Boldi-De Sica.

1990

L’anno del primo “film di Natale” con Boldi e De Sica: “Vacanza di Natale ’90”. La coppia ha girato 23 film insieme (non tutti cinepanettoni: Spqr 1994, Paparazzi 1998, Tifosi 1999, Bodyguards 2000), l’ultimo è stato “Natale a Miami” (2005). Dopo la separazione da Boldi, De Sica ha girato altri sei cinepanettoni, tre dei quali con Massimo Ghini.

9

I film di Natale con Boldi e De Sica, cinque dei quali sono ambientati all’estero: “Merry Christmas” ad Amsterdam, “Natale sul Nilo”, “Natale in India”, “Christmas in Love” a Gstaad, e “Natale a Miami”. L’ultimo dei cinepanettoni interpretati da De Sica senza Boldi è “Vacanze di Natale a Cortina” del 2011, che ha ottenuto un brutto risultato al botteghino. Successivamente, De Laurentiis ha prodotto delle commedie tradizionali con De Sica e altri attori.

28.302.293

In euro, l’incasso di “Natale sul Nilo” di Neri Parenti, con Boldi, De Sica, Salvi e i Fichi d’India. Oltre 24 milioni di euro per “Natale a Rio” del 2008, oltre 23 milioni per “Natale in crociera” e “Natale a New York”.

5

I cinepanettoni in cui compare Enzo Salvi, una dei coprotagonisti dei film con Boldi e De Sica. Tra gli altri ci sono Biagio Izzo (4 film) e i Fichi d’India (3 film). Hanno preso parte anche personaggi di fama internazionale: Cindy Crawford, Megan Gale, Danny DeVito, Ronn Moss e Brigitte Nielsen.

6

I film di Natale diretti da Neri Parenti, 2 da Enrico Oldoini (“Vacanze di Natale ’90”, “Vacanze di Natale ’91”) e 2 da Carlo Vanzina (“Vacanze di Natale 1983”, “Vacanze di Natale 2000”).

83

I minuti di durata di “Super vacanze di Natale”, uscito alla mfine dello scorso anno, con la regia di Paolo Ruffini. Il film è un collage di scene prese dai precedenti cinepanettoni prodotti da Aurelio De Laurentiis. Massimo Boldi e Christian De Sica criticarono l’operazione, sostenendo di non essere nemmeno stati informati.