Dai consigli per gli acquisti a quelli igienici. Così il Covid ha cambiato gli spot

“Non mi tocco la faccia da settimane: da settimane! Mi manca”, scherzava Donald Trump durante un briefing alla Casa Bianca a inizio marzo.

In questi mesi gli operatori sanitari hanno spesso raccomandato di non sfregarsi occhi, naso e bocca per evitare possibili contagi. Un avvertimento che ha avuto effetto anche sulle pubblicità: il gigante mondiale dei fast food KFC ha interrotto la sua campagna pubblicitaria che aveva lo slogan “It's Finger Lickin' Good” (“Buono da leccarsi le dita”), visti gli attuali consigli sull'igiene. La società ha oscurato la frase sulle confezioni e ha detto la riproporrà al momento opportuno.

Chissà se sarà la strada anche del marchio di patatine al mais e formaggio, quelle che “Se non ti lecchi le dita godi solo a metà”. Di sicuro la quarantena ha suggerito un'idea ai creativi di molte aziende. L’annuncio che l’agenzia pubblicitaria parigina Buzzman ha creato per Burger King in Francia, un'altra famosa catena di fast food, mostra una serie di ingredienti che i fan della compagnia americana possono acquistare in qualsiasi negozio per creare, approssimativamente e a casa propria, il celebre hamburger Whopper.

Insomma, si è ribaltata la banalità delle “pubblicità che entrano nelle case della gente”: ora sono le case a entrare nelle pubblicità. Durante il lockdown, e in generale in seguito alla pandemia, molte aziende hanno modificato le proprie campagne di marketing, chi per dare consigli igienici oltre a quelli per gli acquisti, chi aggiornando il lancio dei propri prodotti per un mondo che si stava adattando al distanziamento sociale e nuovi tipi di socialità. Tutto, bene o male, sull'onda dello slogan #Iorestoacasa e affini. Alcune trovate sono risultate davvero geniali. Il creativo dublinese Luke O'Reilly, per esempio, è stato incoronato vincitore del concorso “Staying Inn” lanciato dalla comunità online One Minute Briefs per un poster nel quale l'iconica pinta di birra Guinness diventava un divano bianco, accompagnato dal messaggio “Stai a casa”. Il marchio ha riconosciuto a O'Reilly il giusto merito e ha condiviso il suo lavoro sulla propria pagina Instagram.

Anche Swiggy, la principale piattaforma di food delivery dell'India, ha progettato in questo periodo di quarantena una sponsorizzazione originale e senza retorica, con i gesti da evitare e quelli concessi.