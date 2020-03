Il momento giusto per la cucina dai tempi lunghi

C'è un odore sempre più raro nelle nostre case. Ed è un odore che riporta a tempi andati, quando il mondo ci sembrava più grande perché eravamo più piccoli, quello di pignatte che ribollono su cucine economiche alimentate al minimo o su fornelli a fiamma bassa. Coperchi che sbuffano nuvolette umide e dense, bolle che si formano e scoppiano piano piano, senza fretta, tempo a tempo, su superfici sugose, addosso a cocci o ad allumini unti.

Sughi, spezzatini, brasati, stracotti, minestroni, zuppe, lessi o bolliti, sembravano essere stati messi al confino dalla maggior parte delle cucine italiane, relegati a ristorantini e osteriole, ad agriturismi con nomi d'antan, che richiamano la cucina che fu. D'altra parte in un'epoca di frenesia e vita casa-lavoro-aperitivo-casa il cibo si è dovuto adattare ai tempi. I piatti rapidi sono entrati nelle case, anche senza recarsi a una qualsiasi catena di fast food; le pietanze a domicilio sono aumentate: secondo l'Eurispes, il 54 per cento degli italiani mangia cibo d'asporto. E quando questo non succede, il tempo che passiamo ai fornelli si restringe: sempre secondo l'Eurispes, siamo passati dagli 82 minuti al giorno del 1990 alla mezz'ora scarsa del 2019. E questo nonostante la grande attenzione e l'appassionato seguito di quelle decine e decine di programmi culinari che la televisione ci offre quotidianamente.

D'altra parte in un mondo che va a mille, che impone tempistiche metropolitane anche in provincia, chi ha tempo o voglia di passare quattro/cinque ore in casa? In pochi, quasi nessuno di quelli che ambiscono all'impiattamento perfetto da grande ristorante che strizza l'occhio a Instagram e ai social in generale. Perché uno spezzatino o un brasato a confronto di un gambero (uno) in pasta kataifi su crema di avocado con mango confì, non regge il confronto. Almeno in fotografia.

La cucina ha tempi che possono essere immediati oppure biblici, e quella che ci riporta a quell'odore sempre più raro nelle nostre case appartiene al secondo dei casi. D'altra parte era una modalità di cottura che rispecchiava i ritmi di un passato ormai talmente lontano da suscitare in noi nostalgia, fatto di stufe accese perché altro non c'era e case piene di movimento. Era una cucina di vicinanza, non di presenza, perché, come sottolineava il grande cuoco - "chef non mi piace, troppo internazionale", disse - Nino Bergese, la cucina "sincera a cui siamo stati sempre abituati è una cucina che si autogestiva. Le uniche accortezze sono quelle di avviare per bene il tutto e curarlo con occhi e naso di tanto in tanto".

Due, tre, quattro ore di cottura erano, spesso, la norma per la cottura di un pranzo o di una cena. Due, tre, quattro ore erano anche un tempo tutto sommato accettabile, per nulla eccessivo, da dedicare, magari facendo altro, alla supervisione delle pentole.

Due, tre, quattro ore stanno diventando un tempo accettabile anche oggi, ora che il coronavirus è fuori dalle nostre case e in casa ci siamo finiti noi a fare il telelavoro oppure a cercare di ingannare il tempo.

E questi giorni, che probabilmente saranno settimane, anche le nostre case, piano piano, si stanno ricolonizzando di quegli odori che furono. I tegami in coccio, con necessario spargifiamma, sono usciti dal dimenticatoio, hanno rifatto capolino e con loro "il buon tempo passato a mescolar il senso del gusto", che poi altro non è che "il miglior momento del giorno", almeno per la Petronilla, quella delle ricette per tempi eccezionali.

Ahinoi il tempo di sughi, spezzatini, brasati, stracotti, minestroni, zuppe, lessi o bolliti è tornato. E nella speranza che tutto passi in fretta, è meglio riscoprire subito ciò che molto spesso abbiamo dimenticato.