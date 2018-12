La globalizzazione appiattisce le differenze gastronomiche? Non è detto, ci suggerisce il tonno in scatola. “Il problema del tonno: un sacco di millennials neanche possiedono un apriscatole. StarKist, Bumble Bee Chicken of the Sea devono far fronte al crollo del mercato mentre si affermano alternative più fresche”, ha titolato il Wall Street Journal il 2 dicembre. Con in più la notazione generazionale, conferma lo stesso trend già fotografato il 18 agosto del 2014 dal Washington Post: “Come l’America si è...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.