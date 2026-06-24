La frattura sull'aborto nella chiesa tedesca: "Il documento delle cattoliche riflette idee socialiste e femministe"

Roma. Il documento della principale organizzazione femminile cattolica tedesca (Kfd) che chiede un’apertura totale all’interruzione di gravidanza anche nelle strutture sanitarie cattoliche (con tanto di assicurazione sanitaria a coprire l’intervento) non ha scandalizzato solo qualche vescovo, ma anche le associazioni pro life che la Kfd ha messo all’indice, accusandole di fondamentalismo, di sostenere l’estrema destra e perfino di relativizzare l’Olocausto. Ma com’è possibile che un’organizzazione cattolica femminile non solo legittimi di fatto l’aborto, ma addirittura pretenda che gli aborti siano coperti dall’assicurazione sanitaria e praticati in ospedali cattolici? Risponde al Foglio Cornelia Kaminski, presidente federale di ALfA, la maggiore organizzazione tedesca per la protezione della vita: “E’ davvero un enigma. Posso solo fare delle ipotesi: c’è un enorme divario tra le donne attive nelle loro parrocchie, che sono felici di essere cattoliche – principalmente perché considerano gli insegnamenti della Chiesa importanti e giusti – e la dirigenza dell’Associazione delle donne cattoliche (Kfd). Questa dirigenza sembra essere composta da donne che si sono allontanate da ciò che è cattolico. Infatti, le tesi presentate nel documento riflettono idee socialiste-femministe piuttosto che la dottrina cristiana. E’ molto probabile che sia proprio questo il motivo per cui l’ex presidente nazionale della Kfd, la parlamentare della Cdu Anne König, si è dimessa dal suo incarico”.

Particolarmente eclatante è stato l’attacco ai movimenti pro life. C’è qualcosa di vero nelle accuse di sostenere spesso posizioni intransigenti? “No, non è vero. Se le rappresentanti dell’Associazione cattolica femminile si fossero informate sul nostro lavoro, o avessero cercato un dialogo con un rappresentante del movimento pro vita, anche loro se ne sarebbero rese conto. Certo, alle manifestazioni a volte capita che qualcuno, di fronte alla palese ingiustizia dell’aborto, usi un linguaggio più conciliante, più compassionevole, ma questo non rispecchia la posizione del movimento pro vita in Germania. L’accusa di negare l’Olocausto è malevola e serve a screditarci e ad escluderci dal dibattito pubblico. E’ interessante notare che spesso proviene dalla sinistra radicale, che, con la sua richiesta di una Palestina libera, non chiede altro che la distruzione dello stato di Israele”.

Il vescovo emerito di Fulda ha preso posizione contro il documento, concentrandosi su un aspetto di quanto sostiene la Kfd, e cioè il diritto di prendere decisioni – aborto compreso – secondo coscienza. Questo – più che una semplice interpretazione teologica – non potrebbe forse apparire come una sorta di “farò quello che voglio”? Soprattutto considerando che un cattolico dovrebbe, in linea di principio, seguire la dottrina cattolica. Secondo Cornelia Kaminski, “in questa insistenza sul diritto di lasciare che sia la propria coscienza a decidere si dimentica spesso un aspetto importante: la coscienza non è qualcosa di innato, ma deve essere plasmata e formata. Questa formazione della coscienza avviene attraverso la riflessione sui princìpi morali. Non esiste alcun principio morale che giustifichi l’uccisione di un essere umano indifeso e innocente. Noi esseri umani abbiamo una naturale avversione all’uccisione di altre persone: il rispetto per la vita umana è profondamente radicato in noi. Ecco perché nessuno è orgoglioso di aver abortito. Bisognerebbe davvero piegare la propria coscienza per giustificare l’uccisione prenatale del proprio figlio. E questo non vale solo per i cattolici”.