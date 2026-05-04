La resa di Trump: ha vinto il Papa

Sarà pure “pessimo” sulla politica estera e incline ad apprezzare il crimine, dovrà anche “ringraziare” Donald Trump se oggi è vestito di bianco e abita nel Palazzo apostolico, sta di fatto che a tre settimane dalle considerazioni del presidente americano sul Papa di Chicago – “preferisco suo fratello che è Maga” (cit.) – Washington manda a Roma Marco Rubio per riallacciare i rapporti. Un chiaro segnale su chi abbia “vinto” lo scontro.

Non ne sarà lieto Steve Bannon, l’ideologo del Make America Great Again, che subito profetizzò guai non appena vide apparire dalla Loggia delle Benedizioni Robert Francis Prevost: “E’ la cosa peggiore per i cattolici Maga”, disse. Sta di fatto che dopo le bordate trumpiane e le successive riflessioni del cattolico recentemente convertito J.D. Vance con tanto di consigli non richiesti – “Dovrebbe occuparsi di morale” ed “essere cauto quando parla di teologia” – il Papa è rimasto fermo, non scendendo sul ring dove l’attendeva Trump. Di fatto, ha tolto ossigeno all’incendio che Washington aveva scatenato, esaurendo subito la spinta propulsiva della consueta narrazione del presidente. Risultato: il gradimento del Pontefice sale tra i cattolici americani (decisivi nella vittoria elettorale del novembre 2024), quello di Trump cala. Marco Rubio, il cattolico prudente dell’Amministrazione, era rimasto per scelta ben alla larga dalla polemica con Roma. Neanche una parola mentre l’ala evangelica di stanza alla Casa Bianca prima paragonava The Donald a Gesù Cristo falsamente accusato, crocifisso e risorto, quindi faceva sapere che lo Spirito aveva chiaramente prescelto l’attuale presidente come proprio araldo per salvare il mondo dalla perdizione.

Trump ha trattato il Papa alla stregua di Pedro Sánchez e Friedrich Merz, dall’altra parte si faceva sapere pubblicamente che Leone XIV non è interessato a entrare in una discussione con lui. Rubio, aspirando a essere il candidato repubblicano nel 2028, ha guardato i sondaggi, ha visto che i cattolici stanno comunque dalla parte del Papa e probabilmente ha colto uno smottamento nell’ala conservatrice intellettuale, non disposta a giustificare le lezioni su sant’Agostino impartite dal vicepresidente al già priore agostiniano.