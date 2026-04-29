Europa, radici cristiane, fede. L'esordio strong del nuovo arcivescovo di Praga

Roma. “Sono convinto che tornare alle radici cristiane e spirituali dell’Europa non significhi guardare a un museo o a un passato remoto, ma scendere in profondità, un passo che richiede coraggio. E’ stata la strada dei Padri fondatori dell’Europa moderna, la strada di sant’Adalberto quasi mille anni prima, e spero che sia anche la mia strada, la vostra strada, la nostra strada”. La prima omelia del nuovo arcivescovo di Praga, mons. Stanislav Pri byl, nominato all’inizio di febbraio da Papa Leone XIV, è significativa per due ordini di ragioni. Innanzitutto, il giovane presule (ha cinquantaquattro anni) recupera un lessico che per anni è stato considerato – anche da valenti personalità della cultura ecclesiastica – superato, ancorato a una situazione ormai non più attuale. Parlare di “radici cristiane e spirituali dell’Europa” andava di moda nell’ultimo scorcio del pontificato giovanpaolino, con l’appendice colta e teologica di ratzingeriana memoria. Poi, l’epicentro della riflessione si è spostato sulle periferie extraeuropee, ché la Chiesa è universale.

In secondo luogo, Pribyl è uno dei primi vescovi nominati da Leone in una grande diocesi del Vecchio continente, benché capitale di uno dei paesi più atei d’Europa. Sant’Adalberto fa da guida al ragionamento di mons. Pribyl: un modello, “un’ispirazione” con tratti salienti. “Prima di tutto era un cristiano. “Fu battezzato e cresimato e visse la sua fede. Questa è una sfida per tutti noi. Il cristianesimo non è e non può essere solo un fatto culturale, ma dovrebbe fondarsi su una fede solida, cioè su un rapporto saldo dell’uomo con Cristo, un rapporto autentico che realmente guida e plasma la nostra vita. Qui non c’è spazio per mezze misure. I rapporti o ci sono o non ci sono; non possono esistere e non esistere allo stesso tempo. Essere cristiani non significa solo appartenere a qualcosa, ma vivere concretamente il rapporto tra uomo e Dio e tra uomo e uomo, un rapporto visibile, capace di irradiarsi all’esterno e di formare gli altri. Non in modo violento, ma comunque efficace”. E, ha aggiunto, “è importante la formazione”, anche per la missione. Compito difficile, soprattutto in Europa, “perché c’è il grande rischio di scivolare da una parte in un moralismo vuoto e nella condanna delle situazioni, e dall’altra nella superficialità, rinunciando a richiamare anche le esigenze della vita cristiana”. Sant’Adalberto, “non doveva andare lontano per essere missionario, così come noi oggi. Nel nostro continente, nel nostro paese, nelle nostre case, c’è di nuovo un campo di missione. Siamo una piccola minoranza di credenti. Esistono resti più o meno conservati del cristianesimo come fenomeno culturale. Ma essere missionari significa annunciare Cristo vivo e una relazione viva con Lui, non solo ricordare una gloria passata”. Farlo, possibilmente, nell’Europa secolarizzata: “E’ un errore continuare a cedere alla tentazione di dividerci in Europa, di opporci gli uni agli altri e di trarre vantaggi a scapito degli altri. Se l’Europa fosse solo un progetto economico e sociale, questo comportamento sarebbe comprensibile. Ma l’Europa ha, ha avuto e deve avere un’anima, formata da impulsi culturali e spirituali nei quali il cristianesimo ha avuto un ruolo fondamentale”.