   Foto Ansa

l'anticipazione

Papa Leone XIV al Foglio: “I media non si arrendano a una polarizzazione estremista e ingannevole”

Un'anticipazione dell'intervento del Pontefice al direttore Claudio Cerasa per i trent'anni del quotidiano. Sabato sul Foglio la lettera integrale

In un intervento inviato al direttore del Foglio Claudio Cerasa, per i trent'anni festeggiati dal quotidiano fondato da Giuliano Ferrara il 30 gennaio del 1996, Papa Leone XIV parla dei media e della loro importanza nel contesto democratico. Ecco un'anticipazione: “Occorre promuovere il dialogo e non arrendersi ad una polarizzazione estremista e ingannevole che riduce la realtà ad una sua parodia, le radici culturali e religiose quasi ad etichette da esibire, il pensiero ad un calcolo”. Domani sul Foglio la lettera integrale.

