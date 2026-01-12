Il Papa incontra María Corina Machado, Nobel per la pace e leader dell'opposizione in Venezuela

Nel giorno della liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò, il Pontefice ha ricevuto in Vaticano l'attivista e politica venezuelana oppositrice di Maduro

Papa Leone XIV ha incontrato questa mattina in Vaticano l'attivista e politica venezuelana María Corina Machado, premio Nobel per la pace e leader dell'opposizione in Venezuela. Lo riferisce il Bollettino Vaticano. A ottobre Machado aveva lanciato un appello al Pontefice affinché intercedesse con il governo di Nicolas Maduro per favorire la scarcerazione dei detenuti politici nel paese. Negli ultimi giorni molti di loro - tra cui, da questa notte, anche gli italiani Alberto Trentini e Mario Burlò - sono stati rilasciati, come deciso dal governo di Caracas e annunciato dal presidente dell’Assemblea Nazionale Jorge Rodríguez, fratello della vicepresidente e presidente facente funzioni Delcy Rodríguez.

Durante l'Angelus del 4 gennaio, il Santo padre ha detto di star seguendo "con animo colmo di preoccupazione" gli sviluppi della situazione in Venezuela. "Il bene dell'amato popolo venezuelano deve prevalere sopra ogni altra considerazione – ha affermato – e indurre a superare la violenza e intraprendere cammini di giustizia e di pace, garantendo la sovranità del paese, assicurando lo stato di diritto inscritto nella Costituzione, rispettando i diritti umani e civili di ognuno e di tutti e lavorando per costruire insieme un futuro sereno di collaborazione, di stabilità e di concordia, con speciale attenzione ai più poveri che soffrono a causa della difficile situazione economica".

"Oggi ho avuto la benedizione e l'onore di poter condividere con Sua Santità ed esprimere la nostra gratitudine per il suo monitoraggio di quanto sta accadendo nel nostro Paese. Gli ho anche espresso la forza del popolo venezuelano, che rimane saldo e in preghiera per la libertà del Venezuela, e gli ho chiesto di intercedere per tutti i venezuelani che continuano a essere rapiti e scomparsi", ha commentato Machado, che ha parlato anche con Pietro Parolin, Segretario di stato della Santa Sede e Nunzio apostolico in Venezuela dal 2009 al 2013.