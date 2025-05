Il mistero del Conclave: l'elezione più cool al mondo

Il 7 maggio inizia la clausura dei cardinali nella Cappella Sistina. Segreti e leggende che porteranno all'elezione del nuovo Papa (che si spera sarà più tranquilla di quella del 1914). Un estratto di "Conclave", il podcast del Foglio scritto e letto da Matteo Matzuzzi

Qui si sceglie il Papa, vicario di Cristo in terra. Il 7 maggio, di pomeriggio, inizia la clausura dei cardinali nella Cappella Sistina, e la formula del giuramento da pronunciare davanti al Giudizio universale di Michelangelo è roba da far tremare i polsi. Neanche l'election day americano si avvicina a quell'alone di mistero che riveste da sempre la scelta del Papa. 4 votazioni al giorno. Due al mattino e due alla sera, fino all'epilogo: la fumata bianca.

Spesso i confronti sono serrati, e non mancano i momenti di tensione. Nel passato, i cardinali sono arrivati addirittura a contestare pubblicamente un'elezione. L'ultima volta di cui si ha notizia risale al 1914, in cui (con l'Europa appena entrata in guerra) la scelta per il successore di Pio X è stata molto complessa. Questa storie, e tante altre curiosità, sono raccontare in "Conclave", il podcast del Foglio scritto e letto da Matteo Matzuzzi.