Esistono davvero i bergogliani?

Un Conclave già deciso? Francesco ha scelto l'ottanta per cento dei cardinali elettori. Ma non basterà a eleggere un Pontefice a sua immagine e somiglianza. Un estratto di "Conclave", il podcast del Foglio scritto e letto da Matteo Matzuzzi

Papa Francesco ha scelto l'80 per cento di quelli che eleggeranno il suo successore. Ma Basterà per scegliere un Pontefice a sua immagine e somiglianza? No. Troppe sono le variabili e la carta copiativa, in Sistina, non c'è. Ma cosa vuol dire essere “bergogliano"? Questa categoria, semplicemente, non esiste: trovare un novello Bergoglio su tutti i temi più sensibili all'ordine del giorno è di fatto impossibile. Forse si sente di più l'esigenza di un mediatore: un uomo chiamato a unire fazioni divise, a lenire dolori e sofferenze e recuperare chi è stato emarginato.

Fra i 133 cardinali non mancano i “nemici” di Bergoglio: sabotatori, cospiratori, conservatori. Di loro si è detto e scritto di tutto. Ma esistono? E se sì, cosa vogliono ora? Francesco ha aperto talmente tanti processi, spesso senza troppa prudenza, che i nodi ora vengono al pettine. Tutto questo è "Conclave", il podcast del Foglio scritto e letto da Matteo Matzuzzi.