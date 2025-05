“Extra omnes!”: basta gelaterie per i cardinali. Da oggi inizia la clausura

L'invocazione allo Spirito, la processione, le litanie. I cardinali si chiudono a chiave e tutto si avvolge nel mistero, mentre noi aspettiamo la fumata bianca. Un estratto da “Conclave", il podcast del Foglio scritto e letto da Matteo Matzuzzi

Gli occhi di tutto il mondo puntano sul Vaticano. È il giorno del Conclave e la clausura ha inizio: “Extra omnes!” dirà il maestro delle celebrazioni liturgiche, per invitare a uscire tutti coloro che non sono chiamati all'elezione. Oggi i cardinali si riuniranno per la prima volta per scegliere il successore di Papa Francesco, ma è solo dal cumignolo che sapremo sono andati gli scrutini.

Tutto il resto è avvolto nel mistero. Di sicuro c'è solo che il tempo delle cene in osterie e gelaterie romane è finito: tutti i porporati saranno a Santa Marta, alla mensa comune. Battute, domande, risposte e – perchè no– anche campagna elettorale. Fino a che la fumata bianca non ci indicherà che che è stato eletto il nuovo vescovo di Roma, a cui seguirà subito dopo il celebre annuncio: "Habemus Papam". Questa frase, per quanto, antica, ha cambiato più volte la sua forma nella storia. Questa e tante altre curiosità sono raccontate in "Conclave", il podcast del Foglio scritto e letto da Matteo Matzuzzi.