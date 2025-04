Segni della croce, mani giunte, lacrime. Il video racconto tra i fedeli al funerale di Papa Francesco

Sono 250 mila le persone che si sono radunate a piazza San Pietro per le esequie del Pontefice. Molti non sono riusciti ad andare oltre a via della Conciliazione e una grande massa di gente si è radunata nelle vie attorno alla santa sede. Durante la cerimonia i fedeli si sono uniti al cardinale Re in preghiera e un tiepido applauso ha concluso la santa messa

Sono oltre 200 mila le persone che si sono radunate a piazza San Pietro per le esequie del Pontefice. Molti non sono riusciti ad andare oltre a via della Conciliazione e una grande massa di gente si è radunata nelle vie attorno alla santa sede. Durante la cerimonia i fedeli si sono uniti al cardinale Re in preghiera e un tiepido applauso ha concluso la santa messa

Si è concluso il funerale di Papa Francesco. Al Vaticano, intorno alle dieci di questa mattina di sole, un rosario ha dato il via alla cerimonia delle esequie di Jorge Mario Bergoglio, deceduto lo scorso lunedì a 88 anni. Giovanni Battista Re ha presieduto la cerimonia. Sono oltre duecento mila i fedeli che hanno raggiunto la Santa Sede a partire dalle prime luci dell'alba.



Nel corso del funerale molti hanno posato il cellulare e si sono uniti nei canti e nelle preghiere per il pontefice. La commozione è stata tanta, soprattutto nel momento in cui la bara è stata portata fuori dalla basilica e collocata sul Sagrato. Tanti i fedeli che hanno assistito alle esequie fuori dal colonnato del Vaticano, lungo via della Conciliazione, dove sono stati installati diversi maxi schermi.



A interrompere i canti e le letture, solo il rumore dei gabbiani che sorvolano i cieli di Roma. A parte questo dettaglio, durante le pause il silenzio è tombale.



La cerimonia è durata un paio d’ore e si è conclusa con un lungo applauso per il pontefice defunto. Dopo la Santa Messa, la bara di Francesco è stata portata a Santa Maria Maggiore, con un corteo che ha attraversato le vie di Roma.

I funerali di Papa Francesco: la diretta