Continua il lungo omaggio a Papa Francesco. Già in 50 mila in coda a San Pietro

Continua il lungo addio a Papa Francesco. In 24 ore sono state 48.600 le persone che hanno raggiunto San Pietro per rendere omaggio alla salma del Papa: circa 13 mila solo nella notte, con la basilica che è rimasta aperta fino alle 5.30. L'afflusso dei fedeli è ripreso poi alle 7 e continuerà per tutto il giorno, mentre proseguono i preparativi per il funerale del Pontefice che si terrà sabato.

Dai treni alle autostrade, saranno messi in campo piani speciali per gestire l'afflusso verso Roma. Il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano ha detto (in conferenza stampa) che "al momento sono in campo tremila operatori di protezione civile" e che "grazie al potenziamento di Ferrovie dello Stato, sono stati trovati 260 mila posti per raggiungere in treno la Capitale". Misure straordinarie sono stare prese anche per chi arriverà nella Capitale con pullman e auto. Ha spiegato il capo della Protezione civile che "sono stati prenotati oltre 500 stalli per pullman, per un totale di circa 20 mila persone. La gestione del trasporto su gomma diventa importante per l'ingombro", ha aggiunto. Per cercare di tenere la situazione sotto controllo - solo questa mattina sono arrivati a Roma 114 autobus di fedeli - Ciliano ha evidenziato che "è stata trasmessa anche attraverso i canali informativi la notizia che gli autobus devono dotarsi del permesso grandi eventi sul sito dell'agenzia comunale Roma servizi per la mobilità".

In un'intervista al Messaggero, Ciciliano aveva sottolineato che "stavamo ragionando su 200mila fedeli ai funerali e 250mila per l'elezione del nuovo Papa. Ma dovremo rivalutare questi numeri".

In arrivo nella Capitale anche 170 delegazioni, tra capi di governo e di stato. Oggi intanto la Santa Sede dovrebbe rendere nota la disposizione dei posti a sedere per le autorità sul sagrato della basilica di San Pietro. Come per papa Wojtyla, il cerimoniale dovrebbe seguire l'ordine alfabetico, in francese, dei paesi presenti.