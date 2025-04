L'ultimo saluto a Papa Francesco: le immagini e le voci dei fedeli

La salma del Pontefice è arrivata a San Pietro. Migliaia di persone provenienti da tutto il mondo sono in fila per entrare nella chiesa vaticana, dove fino a venerdì sarà esposta la bara con il corpo del Santo Padre

Il mondo in fila per l'ultimo saluto a Papa Francesco. In attesa dei funerali ufficiali del Santo Padre, morto lo scorso lunedì a 88 anni, questa mattina 23 aprile in Vaticano si è svolta la cerimonia della traslazione. Con un rito ufficiale la salma di Jorge Mario Bergoglio è stata trasferita dalla residenza di Santa Marta alla Basilica di San Pietro. Qui, il corpo e la bara del Pontefice saranno esposti al pubblico fino a venerdì prossimo, il giorno prima delle esequie.

Dalla prime ore del mattino, il Vaticano si è gremito di persone venute per partecipare alla cerimonia, la prima di una lunga serie che, tra circa venti giorni, culmineranno con l'elezione del nuovo Pontefice. Durante la processione che ha accompagnato la salma di Francesco si è sollevato un lungo applauso da parte dei fedeli presenti, sia nei blocchi davanti alla Basilica, sia sulle transenne che circondano la Santa sede.

La fila per rendere omaggio al Pontefice era chilometrica ancora prima che la chiesa aprisse le porte.