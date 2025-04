La morte di Papa Francesco sulle prime pagine dei giornali esteri

x Foto Getty 1 di 31

Dopo aver regnato sulla Chiesa cattolica per dodici anni, la morte di Papa Francesco rappresenta un evento storico di massimo impatto. Lo si evince dalle aperture dei giornali nazionali, ma anche quelli esteri, che dedicano all'evento numerose prime pagine accompagnati da messaggi di saluto e stima verso il Pontefice argentino.

Argentina

Parla di “Un Papa irripetibile” lo storico quotidiano La Nación. Mentre Clarín, fra i più importanti giornali argentini, ricorda Francesco come “il Papa che ha rivitalizzato la Chiesa e non si è mai allontanato dalla politica argentina".

Francia

“Adieu”, scrive sobriamente Le Figaro, con una grande foto di Francesco che saluta i fedeli a San Pietro. Le Parisien invece titola: “Il Papa del popolo”, accompagnandolo a un primo piano di Bergoglio. “Perdimus Papam”, scrive invece Libération: un gioco di parole che si rifà all'annuncio cerimoniale “Habemus Papam", pronunciato quando a seguito del conclave viene eletto il nuovo papa. Il giornale sceglie una foto del Pontefice di spalle, in bianco e nero. Il quotidiano francese di ispirazione cattolica La Croix invece titola “Il papa che voleva riformare la Chiesa”, con un'immagine di Francesco che saluta i fedeli. “Papa Francesco: l'eredità di un riformatore”, scrive invece Les Échos, il principale giornale economico finanziario francese.

Spagna

Sulla prima pagina di ABC, il secondo maggior quotidiano generalista di Spagna, si legge “Muore Papa Francesco”. Lo stesso titolo viene usato da El Pais, e su El Mundo, poco sopra un'immagine di Francesco sorridente, campeggia il titolo: “Il Papa che ha scosso la Chiesa e ha voluto dare voce agli esclusi”. Una grande immagine del Santo Padre in preghiera occupa tutta la prima pagina de La Razón, mentre La Vanguardia scrive: “Addio a Francesco, un Papa coraggioso”.

Germania

“Il papa in cielo!”, commenta il Bild posizionando la notizia nella parte più alta della sua prima pagina. Il quotidiano di Berlino Der Tagesspiegel invece parla de “La sua ultima Pasqua”, dietro un'immagine in controluce del Pontefice. “Il mondo piange Papa Francesco”, scrive invece il Die Welt.

Regno Unito

Parla di “capo rivoluzionario della Chiesa cattolica” il quotidiano britannico The Guardian, utilizzando la stessa foto del The Daily Telegraph, che invece ha intitolato la sua prima pagina “Un'ultima benedizione pasquale e il suo lavoro fu compiuto”. Più sobrio il Financial Times: “Modernizzare il pontefice nell'era del populismo e della polarizzazione”.

Stati Uniti

“Il Papa rivoluzionario ha rimodellato la Chiesa”, scrive il The New York Times, e il The Washington Post parla di Francesco come colui che “ha cambiato l'approccio della Chiesa, se non la sua dottrina". Il Time dedica al Pontefice la sua prima pagina, con una sua foto in bianco e nero, mentre il quotidiano statunitense Usa Today scrive: “Un uomo di pace”.

Dall'Arabia Saudita al Portogallo

Il quotidiano Arab News parla di “Amico dei poveri, campione della libertà palestinese”, mentre dall'Irlanda sia Irish Daily Mirror che Irish Daily Star dedicano le loro prime pagine alla notizia della morte di Francesco. Il quotidiano portoghese Público scrive: “Il Papa preferito dal popolo e dagli atei”. Proseguono i ricordi del Pontefice sul Times of Malta (“Morte di un rivoluzionario”) e lo svizzero Tribune de Genève (“Papa Francesco, una voce semplice è taciuta”). Rimanendo in Svizzera, il quotidiano Le Temps sceglie una foto di profilo del Santo Padre, accompagnata dal titolo: “Il Papa dei dimenticati”.