Da Roma a Città del Messico: le immagini dei fedeli in lutto per Papa Francesco

x La foto di Papa Francesco proiettata sull'Obelisco di Buenos Aires, Argentina (LaPresse) Cattedrale Notre Dame di Parigi (LaPresse) Uno striscione di Papa Francesco sulla facciata della Cattedrale Nuestra Senora de la Paz in Bolivia (LaPresse) Nunziatura apostolica a Giakarta, Indonesia (LaPresse) Il minuto di silenzio a Citi Field prima di una partita di baseball tra i New York Mets e i Philadelphia Phillies lunedì 21 aprile 2025 a New York (LaPresse) Una foto di Papa Francesco all'interno della Basilica dei Santi Pietro e Paolo a Lewiston, Maine (LaPresse) La preghiera a Dili, Timor Est (LaPresse) La messa in onore di Papa Francesco sotto un ponte autostradale nel quartiere Carlos Mugica di Buenos Aires, Argentina (LaPresse) Le bandiere sventolano a mezz'asta in cima al Sydney Harbour Bridge dopo la morte di Papa Francesco, Sidney, Australia Un artista di strada disegna un ritratto di Papa Francesco fuori dalla Cattedrale di Buenos Aires, Argentina (LaPresse) Foto di Papa Francesco al muro di Gerusalemme (LaPresse) Bandiera a mezz'asta per la morte di Papa Francesco davanti alla Cattedrale di San Michele in Canada (LaPresse) Bandiera a mezz'asta per la morte di Papa Francesco alla Casa Bianca, Washington, Stati Uniti (LaPresse) Berlino, Germania (LaPresse) La preghiera dopo la morte di Papa Francesco davanti alla Cattedrale di Lourdes in Thrissur, India (LaPresse) Ritratto di Papa Francesco all'interno della Cattedrale di Westminster a Londra (LaPresse) Pellegrini verso la Porta Santa in Piazza San Pietro in Vaticano (LaPresse) Città del Messico (gettyimages) Città del Messico (getty) 1 di 19

Sullo stesso argomento: Un Papa eccezionale che ha combattuto con tutte le sue forze un mito chiamato occidente

In tutto il mondo si piange la morte di Papa Francesco. La notizia è stata data ieri dal camerlengo Farrell e ha attraversato tutti i continenti. Messaggi di cordoglio sono arrivati da parte di politici, reali, capi di stato e fedeli. Sono state organizzate preghiere, rosari, processioni e messe in onore di Bergoglio: dal rosario guidato dal cardinale Mauro Gambetti in Piazza San Pietro, alla messa nella Basilica di San José de Flores in Argentina. Dalla preghiera e la processione a Dili, in Timor est, al tributo dei fedeli alla Cattedrale di Notre Dame di Parigi e la processione davanti al Santuario di Notre Dame de Lourdes. Le messe nella cattedrale di Westminster, a Londra, e nella cattedrale di Lisbona. La cerimonia in onore di Papa Francesco sotto un ponte autostradale nel quartiere Carlos Mugica di Buenos Aires, in Argentina, e nella Basilica di Guadalupe in Città del Messico. Le bandiere nazionali a mezz'asta in segno di lutto in Italia, negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

Sono stati annunciati cinque giorni di lutto nazionale in Italia e sette giorni in Argentina, patria del Pontefice. I funerali si terranno sabato 26 aprile alle 10. La cerimonia vedrà la partecipazione dei maggiori leader mondiali. Tra quelli che hanno già confermato la loro presenza: il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro inglese Keir Starmer, il presidente argentino Javier Milei, i reali spagnoli, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente brasiliano Lula e Jose Ramos-Horta, presidente di Timor est.