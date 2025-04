L'ultima benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco nel giorno di Pasqua

Ieri, per la domenica di Pasqua, Papa Francesco si era affacciato dalla Loggia delle Benedizioni per la sua ultima benedizione Urbi et Orbi. Il messaggio del Pontefice è stato letto dal monsignor Diego Ravelli, maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie: "Nessuna pace è possibile senza un vero disarmo", sono state le parole del Papa, che ha lanciato l'ennesimo appello per il cessate il fuoco a Gaza, per la pace in Ucraina e l’invito a sostenere la popolazione del Myanmar colpita dal sisma. La messa è stata poi presieduta dal cardinale Comastri.

Poco prima il Pontefice aveva incontrato il vicepresidente americano JD Vance, in viaggio a Roma da venerdì 18 aprile, con il quale si era intrattenuto per qualche minuto. Papa Francesco non aveva voluto mancare nemmeno il giro sulla “Papamobile” in mezzo a 35mila fedeli: era la prima volta dopo tanto tempo che il papa tornava nella “sua” piazza.