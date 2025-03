Un'altra notte tranquilla per Papa Francesco

Le condizioni di salute del Pontefice sono stabili in un quadro complesso

La Sala Stampa della Santa Sede questa mattina ha reso noto che per Papa Francesco "la notte è trascorsa tranquilla", e che ora "il Papa sta riposando". Il Pontefice è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio scorso per polmonite bilaterale. La sua situazione appare stabile in un quadro complesso.

Ieri Papa Francesco ha proseguito l’alternanza di ventilazione meccanica di notte e l'ossigenazione ad alti flussi di giorno con l'uso delle cannule nasali.

