Dopo i due episodi di insufficienza respiratoria acuti di ieri, il Papa "prosegue il riposo"

Gli aggiornamenti della Sala stampa della Santa Sede sulle condizioni del Pontefice ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico Gemelli di Roma

“Il Papa ha dormito tutta la notte, ora prosegue il riposo", ha reso noto la Sala Stampa della Santa Sede nell'ormai consueto aggiornamento mattutino sulle condizioni di Papa Francesco, ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico Gemelli di Roma.

Ieri nel bollettino serale, i medici avevano riferito che "il Santo Padre ha presentato due episodi di insufficienza respiratoria acuta, causati da importante accumulo di muco endobronchiale e conseguente broncospasmo".

Sempre ieri, Papa Francesco aveva mandato un messaggio all’Assemblea Generale della Pontificia Accademia per la Vita nel quale sottolineava l'importanza di una "dimensione comunitaria della speranza". Secondo il Pontefice infatti, davanti a "una crisi complessa e planetaria, siamo sollecitati a valorizzare gli strumenti che abbiano una portata globale". Questo a fronte anche di "una progressiva irrilevanza degli organismi internazionali, che vengono minati anche da atteggiamenti miopi, preoccupati di tutelare interessi particolari e nazionale". Bisogna quindi impegnarsi "con determinazione" per "organizzazioni mondiali più efficaci, dotate di autorità per assicurare il bene comune mondiale, lo sradicamento della fame e della miseria e la difesa certa dei diritti umani fondamentali".