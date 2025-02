"La notte è trascorsa bene", gli aggiornamenti sulle condizioni di Papa Francesco

Il Pontefice è ancora in condizioni critiche al Policlinico Gemelli di Roma. La Sala stampa della Santa Sede fa sapere: "Continua a essere vigile e ben orientato"

"La notte è trascorsa bene, il Papa ha dormito e sta riposando", ha fatto sapere alle 8,15 di lunedì 24 febbraio la Sala Stampa della Santa Sede. Le condizioni di Papa Francesco sono ancora critiche, come era stato reso noto ieri nel bollettino diramato dalla Sala stampa della Santa sede sul ricovero del Pontefice al Gemelli di Roma. Giunto al suo undicesimo giorno di ricovero, il Papa prosegue le sue terapie mediche dopo l'insorgere della polmonite bilaterale che lo ha costretto in ospedale. "E' di buon umore", fanno sapere fonti vaticane, che aggiungono che il pontefice non avrebbe, al momento, altri dolori dopo le difficoltà insorte sabato scorso legate alla respirazione. Il Papa, in queste ore, starebbe proseguendo nella "routine" ospedaliera fatta soprattutto di tanto riposo così come prescritto dai medici.

Il bollettino di domenica sera sottolineava che nella giornata non c'erano state nuove crisi respiratorie e non era stato necessario procedere a nuove trasfusioni rispetto a quelle di sabato 22 febbraio. Ma si segnalava, per la prima volta negli aggiornamenti quotidiani, una insufficienza renale. "Il Papa continua aa essere vigile e ben orientato", fa sapere la Sala stampa vaticana.

