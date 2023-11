Il vescovo di Anversa contro Israele: "Usa la Bibbia per i suoi omicidi"

“Il vescovo sta importando il conflitto mediorientale in Belgio”, ha scritto il Jüdische Allgemeine commentando la lettera che il titolare della diocesi di Anversa, mons. Johan Bonny, ha spedito “agli amici ebrei”. I quali amici, però, hanno tutt’altro che gradito. Il vescovo – considerato il più progressista del suo paese, aperto sull’eutanasia e protagonista al Sinodo sulla famiglia per aver sostenuto le tesi più riformiste – ha preso carta e penna e scritto che “sul giornale di questa mattina ho letto che quattromila bambini sono già morti a Gaza, circa quattrocento ogni giorno. ‘Gaza è diventato un cimitero per bambini’, ha detto il portavoce dell’Unicef James Elder. E per tutti gli altri è un inferno vivente. L’occidente reagisce in modo confuso e contraddittorio. Molti si comportano da ‘neutrali’. Nel frattempo, le più grandi potenze militari sostengono l’esercito israeliano. Perché ‘è tutto molto complesso!’. Oppure: ‘Dobbiamo comunque sostenere una democrazia occidentale come Israele!’. Sto zitto come vescovo? Per chi o cosa dovrei trattenermi? L’esplosione è arrivata. L’offensiva finale sembra essere iniziata. Nessuno che creda ancora in una coesistenza pacifica nell’ex territorio del mandato della Palestina. I bambini devono morire. I giovani devono andarsene. Il resto si radicalizzerà (cosa farebbero altrimenti?). E dopo Gaza seguirà la Cisgiordania. Dove sono i diritti umani e il diritto internazionale?”.

