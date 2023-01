Alla fine, Ratzinger la pensava come Péguy: basta lagne, siamo cristiani

Un mese fa moriva Benedetto XVI. Sono stati trenta giorni di polemiche, tra libri pubblicati, interviste e voci dal sen fuggite. Esattamente il contrario di ciò che Benedetto stesso auspicava quando, scrivendo a Elio Guerriero, curatore del suo libro postumo, chiedeva che il frutto del suo lavoro teologico dopo la rinuncia del 2013 diventasse pubblico solo dopo la sua morte, proprio per risparmiare “a me stesso e alla cristianità” il “vociare assassino” di certi circoli intellettuali. Chi, alimentando le polemiche, pensava di difenderne la memoria, non gli ha reso un buon servizio. In questo mese io – scusate l’intrusione dell’elemento personale, ma a parlar di certe cose è difficile tenerlo da parte – tutti i giorni ho ripensato alle sue ultime parole: “Signore ti amo”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE