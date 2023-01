La Grande bellezza ratzingeriana

Principesse in motorino e scarpe forse di Prada. La Roma di Benedetto XVI non era solo dispute dottrinarie e summe teologiche, c’era pure chi si divertiva parecchio (a modo suo)

La Roma ratzingeriana, andrebbe ricordato per tirarsi su dai lutti, non era solo dispute dottrinarie e summe teologiche, c’era pure chi si divertiva parecchio (a modo suo). Nella frizzante capitale post Giubileo, zeppa di occasioni e non depressa come quella di oggi, Alessandra Borghese, nipote di Papa Paolo V, e Gloria Thurn und Taxis, feudataria di Ratisbona, imperversavano tra Tevere e Oltretevere divenendo elemento fisso del panorama sociale di quella Dolce vita o Grande bellezza postconciliare. Scrissero anche libri, insieme e separate: “Noblesse oblige. Le nostre buone maniere dalla A alla Z”, 2001; “Con occhi nuovi, storia della mia conversione”, 2004, “Sete di Dio”, 2006; “Sulle tracce di Joseph Ratzinger”, 2007, “Aplomb vaticano” (raccolta di una serie di rubriche che avevano a oggetto proprio estetica papale), 2012; “Buongiorno monsignore” (2013).