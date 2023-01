L'imperfezione dell'Emerito

Oggi in molti, furbescamente, indicano le dimissioni di Benedetto XVI come la cosa migliore del suo pontificato. Non è così, ma la verità è che Ratzinger non ha saputo o potuto staccarsi del tutto dal ruolo di Pontefice. E questo ha fatto sorgere qualche problema

Si potrebbe rubricare come una semplice nota di costume giornalistico: la rapida superficialità con cui molti giornali, commentatori e persino vaticanisti (gente che dovrebbe essere informata come un tempo i cremlinologi) hanno indicato come la cosa più importante del pontificato di Benedetto XVI le sue dimissioni. Non ciò che ha fatto da Papa e nemmeno ciò che hanno rappresentato i suoi nove anni “nel recinto di San Pietro”. No, la Rinuncia in sé. Vista come “il gesto rivoluzionario di un conservatore”, e pazienza per la logica. Vista, da parte di chi non lo amava, come un sigillo sul fallimento personale e magisteriale. Vista come la (positiva) fine del Papato eterno e infallibile: dopo Ratzinger, lo ha detto anche il suo amico-nemico Walter Kasper, il Papato è divenuto umano, troppo umano. E’ indubbio che le dimissioni di Benedetto XVI e la trasformazione nel Papa Emeritus – l’abito bianco lo certificava, nonostante gli sproloqui araldico-canonistici – siano state un gesto inedito, così diverso dal “gran rifiuto” di Celestino, un gesto di modernità intellettuale e di libertà dottrinale forse irripetibili e destinate a segnare la storia della chiesa. Meno convincente l’interpretazione, pur diffusa, di una ritirata dopo la sconfitta, incalzato dal mondo, dagli scandali e dall’odio. Tutte cose che c’erano e ci sono anche oggi, a un giorno dai funerali solenni. Ma bisogna stare alle poche lucide parole dette da lui, e all’evidenza di un gesto di libertà e di affidamento incredibili.