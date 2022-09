Due idee per la Chiesa di Zuppi: o fare un partito o lasciar perdere

Tra l’irrilevanza e la lagna delle buone parole, meglio tornare in politica. Oppure sia non expedit. Il cardinale ha già elencato dei temi chiave: "Le povertà in aumento, l’inverno demografico, la protezione degli anziani, i divari fra i territori, la transizione ecologica e la crisi energetica"

Che “Giorgia” sia “cristiana” è l’aspetto che meno rileva rispetto alla sua futura azione di governo. La nuova legislatura è definitivamente affrancata dalla presenza e/o influenza cattolica, in Parlamento l’unico partito che si richiama alla tradizione (demo)cristiana è ridotto a nulla. Ciò nonostante il cardinale Matteo Zuppi, dopo l’appello “Osare la speranza” diramato dalla Cei prima del voto, ecumenico e generico, ha voluto mandare anche un messaggio post ai partiti, per richiamarli “all’alta responsabilità”. Anche il predecessore Camillo Ruini è intervenuto con un’intervista di commento. La discrepanza fra la totale irrilevanza cattolica in politica e gli appelli e i richiami di buona volontà non può non colpire.