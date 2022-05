La Chiesa italiana non ceda alla campagna contro i preti cattolici

Nell’agenda del nuovo presidente dei vescovi italiani, al primo punto, c’è la questione di come la Chiesa nazionale intenda affrontare la questione degli abusi sessuali del clero sui ragazzi. E’ un risvolto della nomina di cui si parla a denti stretti; prevale oggi la giusta considerazione per la persona di Sua Eminenza Reverendissima Matteo Zuppi, don Matteo, un generale anticipo di simpatia e di attesa al quale sarebbe sciocco non associarsi, visto il carattere e la storia personale del nominato. Non so a che cosa si riferisse Zuppi con la bella ma ambigua espressione riguardante “l’ascolto che può ferire”, ma non sarei il primo né l’unico a interpretarlo come un preavviso su quanto dovrà accadere in merito. Per la Chiesa la pace, la guerra, la povertà, la solitudine delle periferie esistenziali cosiddette, la crisi vocazionale, la tutela della vita contro la logica dello scarto, l’impegno educativo, lo stallo clamoroso dell’ecumenismo, il dialogo inter-religioso, insieme con altri aspetti di una cultura dominante di segno scristianizzante, tutto questo è l’agenda. Ma sulla questione degli abusi si è giocata la decisione di un Papa di rinunciare al suo mandato, nella speranza di aprire una pagina nuova nel clima di tremenda pressione cui i cattolici sono stati sottoposti in questi decenni. E la Chiesa italiana è riuscita finora a tenersi alla larga dagli effetti perversi della crociata secolarista contro la perversione sessuale del clero.



