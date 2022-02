Il Papa non si schiera sul celibato

Qualcuno era convinto che il Papa, nel lunghissimo intervento di ieri mattina in occasione del Simposio “Per una teologia fondamentale del sacerdozio” promosso dalla congregazione per i Vescovi avrebbe fatto capire il suo pensiero circa la battaglia che si sta giocando, soprattutto in Germania, per la fine del celibato sacerdotale. Ogni occasione è buona per riproporre il tema: mancano preti e quindi è meglio consentire ai “candidati” di sposarsi e poi il dramma degli abusi testimonia che la solitudine del sacerdote è una tentazione forte per commettere crimini. Ovviamente entrambe le tesi sono state più volte respinte da Roma e smentite dai fatti, ma tornano sempre sul tavolo quando si parla di riforme.

