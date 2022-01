Il Papa castigatore scompare dai media

Il Papa non parla di migranti o d’ambiente ma condanna la cancel culture e quindi, in Italia, non fa notizia. Dov’è la novità?, si dirà: è la routine dal marzo del 2013. In effetti, mentre all’estero, sulla laicissima stampa internazionale – davvero laica, quella, non troppo interessata a essere cooptata adorante nelle sacre corti – la notizia era la denuncia cristallina fatta dal Papa dell’ideologia che in nome di una riscrittura della storia abbatte le statue e invoca la parità di genere sui monumenti che adornano le piazze. Si guardi Bloomberg, ad esempio, che scrive senza troppe perifrasi che “il Papa denuncia la cancel culture come forma di colonizzazione ideologica”. Qui da noi, nulla.

