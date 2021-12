Il Papa non chiede a Comunione e liberazione un semplice maquillage istituzionale

Dopo le dimissioni di Carron è arrivata la revisione dello Statuto di Cl: una decisione dettata d’imperio dal dicastero pontificio per ragioni non facilmente comprese né apprezzate dai consociati. Il carisma non è verticistico

“C’è gloria per tutti!”. Parafrasando la sostanza dell’Editto di Costantino, con il quale nel 313 l’Imperatore romano riconobbe ai cristiani e alle minoranze piena libertà di culto e pari dignità, verrebbe da dire che questa è la sintesi delle comunicazioni rese dal presidente ad interim della Fraternità di Comunione e liberazione, Davide Prosperi, ai sui aderenti. Se il carisma non è verticistico, ma comunionale (in quanto destinato a continuare nel tempo non solo nel fondatore o in chi gli succede, ma in tutti i membri della realtà originata dallo stesso, così come ha spiegato padre Ghirlanda ai Memores Domini); se la relativa responsabilità grava su ciascuno; se insomma – riprendendo don Giussani – “Il singolo è responsabile di tutta la Fraternità in cui è immerso, qualunque sia la sua condizione attuale, di salute o di malattia, di letizia o di prova”, allora le conseguenze sono chiare, semplici e alla portata dell’esistenza di ognuno. Esse sono state declinate dallo stesso Prosperi: 1) non avere timore dei cambiamenti, ma intensificare il proprio impegno quotidiano di adesione a Cristo; 2) avvertire l’urgenza di una stima verso gli altri compagni e la responsabilità verso l’unità del movimento, da perseguire secondo un desiderio di concordia che è solo frutto di libertà; 3) nutrire fiducia verso la Chiesa, così da essere veramente fedeli alla storia particolare incontrata da ciascuno. Il tutto, all’interno di quella polifonia di esperienze vocazionali (contemplativa, sacerdotale, missionaria, matrimoniale) originate dalla storia di Comunione e liberazione.