Quel che resta di Ratzinger

Avrà letto con certosina attenzione, Benedetto XVI, il motu proprio Traditionis custodes con cui il successore ha di fatto archiviato quel che il cardinale Robert Sarah, fino a pochi mesi fa prefetto per il Culto divino e la disciplina dei sacramenti, aveva definito una pietra miliare nella storia recente della Chiesa nonché una delle più grandi eredità ratzingeriane: “Nella storia Benedetto XVI sarà ricordato non solo come un grande teologo, ma anche come il Papa del Summorum Pontificum, il Papa della pace liturgica, colui che ha costruito un ponte ecumenico con l’oriente cristiano attraverso la liturgia latino-gregoriana”. Chissà cosa deve aver pensato mentre, nel silenzio del monastero in cui vive da più di otto anni, immerso nella quiete dei Giardini vaticani, scorreva uno dopo l’altro gli articoli del documento che con tono duro e chiarezza cristallina fotografa il fallimento totale di quel tentativo di riconciliazione e, soprattutto, della speranza di ritrovare l’unità. Esattamente lo stesso fine che oggi viene addotto per motivare il ritorno al passato, sbattendo fuori dalle chiese parrocchiali i cattolici che preferivano assistere alla messa celebrata nel rito antico, quasi fossero dei paria, mentre in quelle stesse chiese oggi viene concesso di tutto, con le messe sovente trasformate in show od occasione per dare sfogo al protagonismo del sacerdote di turno. E’ la volontà di imporre a quei settori refrattari – e ce ne sono, soprattutto oltreoceano – l’adesione al Concilio Vaticano II tramite motu proprio, mettendo per un momento da parte il dialogo con cui tanti in questi anni si sono riempiti la bocca e riempito ariosi pamphlet.

