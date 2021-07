Altro che Vatileaks, siamo entrati nell'èra del ricatto perenne alla Chiesa

Il segretario generale della Conferenza episcopale americana, mons. Jeffrey Burrill, si è dimesso per “comportamenti impropri”, recita lo stringato comunicato firmato dal presidente José Horacio Gómez, arcivescovo di Los Angeles. Non una parola di più da parte del leader dei vescovi statunitensi, salvo chiarire – e in tempi come questi è doveroso farlo – “che quanto ci è stato riferito non comprende abusi su minori”.

