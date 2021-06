Il Concordato dell'84. Un patto di convivenza tra Italia e Vaticano

Nella nota con cui nei giorni scorsi la segreteria di stato vaticana ha auspicato che l’Italia possa “trovare una diversa modulazione” del disegno di legge Zan contro le discriminazioni e le violenze per orientamento sessuale, genere e identità di genere, si fa riferimento al “vigente regime concordatario” e agli “accordi che regolano i rapporti tra Stato e Chiesa e ai quali la stessa Costituzione repubblicana riserva una speciale menzione”. Il Concordato è per l’appunto il documento ufficiale che regola le relazioni tra lo stato italiano e la chiesa cattolica: l’ultima versione, quella in vigore dal 1984 (che proponiamo in queste pagine), è un aggiornamento del testo originale, che risale al 1929 e ai Patti lateranensi.

