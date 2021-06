Biden non va dal Papa, nessun problema

Il Papa non concederà un’udienza a Joe Biden perché Joe Biden non ha programmato alcun viaggio a Roma nel suo tour europeo iniziato col G7 in Cornovaglia. Di certo, se avesse chiesto un incontro, Francesco non gliel’avrebbe negato (non lo negò neppure alla famiglia Trump giunta in Vaticano al gran completo con tanto di velette per le signore). Insomma, non c’è alcun giallo legato a un presunto rifiuto del Pontefice di permettere a Biden di partecipare alla messa mattutina a Santa Marta, come pure s’era vociferato ieri mattina. Biden, cattolico devoto ma pro choice, si sarebbe accostato all’eucaristia e una foto di lui che si comunica dal Papa avrebbe dato fuoco alle polveri all’interno della Conferenza episcopale americana, già divisa in fronti contrapposti e poco propensi a una pacifica riconciliazione. Il plenum dei vescovi inizierà tra pochi giorni a esaminare la questione relativa alla possibilità di negare la comunione ai rappresentanti politici cattolici ma favorevoli ad aborto, eutanasia, promozione delle tematiche gender.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale utm_campaign=articolo8euro utm_campaign=articolo8euro Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni