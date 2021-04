Il populismo finanziario del Vaticano

Il Papa ha firmato un nuovo motu proprio – l’ennesimo – sulla “trasparenza e la gestione della finanza pubblica”, un “giro di vite” (così annuncia solenne Vatican News, portale ufficiale d’oltretevere) in cui si ordina che i dirigenti e gli amministrativi dichiarino sotto giuramento di non avere condanne o indagini per terrorismo, riciclaggio, evasione fiscale. Non potranno avere beni nei cosiddetti paradisi fiscali né investire in aziende che operano contro la dottrina della Chiesa (il che è sacrosanto benché non sempre applicato come principio). Tutto nella norma, insomma, la lustracija di Francesco è in piedi dal 2013, la pulizia era una richiesta dei cardinali riuniti nelle congregazioni del pre Conclave, e nonostante parecchie defaillance e intoppi, licenziamenti, estromissioni e perfino arresti, la strada pare segnata verso la trasformazione dei Sacri palazzi in ambienti di cristallo che tutto rendono visibile all’esterno.

