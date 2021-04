I Patti lateranensi non sono affatto superati e lo dimostra la lotta alla pandemia

La stipula dei Patti lateranensi del 1929, di cui lo scorso 11 febbraio ricorreva l’anniversario, ha rappresentato il momento culminante della conciliazione tra lo stato italiano e la Santa Sede, ponendo fine alla “questione romana”, nata con la presa di Roma da parte della monarchia sabauda, e innovando i rapporti tra stato e Chiesa, di cui la Costituzione repubblicana successivamente ha riconosciuto entrambi “indipendenti e sovrani”, ciascuno nel proprio ordine. Già Dante nel De monarchia aveva identificato nei “due soli” da una parte il potere temporale statuale, allora incarnato dall’imperatore, e dall’altra la potestà ecclesiastica del Papa: entrambi i poteri sono sovrani, pur esplicandosi in ambiti differenti: “in temporalibus et in spiritualibus”.