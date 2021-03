La diretta della messa del Papa a Erbil

Francesco nella capitale del Kurdistan iracheno per il terzo giorno della sua visita in Iraq

Papa Francesco è a Erbil, capitale del Kurdistan iracheno, per celebrare messa nello stadio Franso Hariri. Erbil è na delle regioni in cui le comunità cristiane locali hanno subito le persecuzioni dello Stato islamico. E' la terza giornata della storica visita in Iraq del Pontefice, considerata anche la più rischiosa in termini di sicurezza. Francesco ha avuto un breve incontro con il presidente della regione autonoma del Kurdistan, Nechirvan Barzani, e suo cugino il premier, Masrour Barzani. Dopo una tappa a Mosul, ex roccaforte dell'Isis in Iraq "per una preghiera di suffragio per le vittime della guerra", il Papa si è recato a Qaraqosh, una delle città cristiane più antiche.