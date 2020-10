Il Papa chiude una volta per tutte l'eterno dibattito sulla guerra giusta

La terza enciclica di Papa Francesco – Fratelli tutti, firmata ad Assisi sulla tomba del Poverello il 3 ottobre scorso – costituisce una riepilogazione dei temi che Bergoglio ha sviluppato nel corso di sette anni di governo della chiesa universale. Non a caso ne appaiono tessuto connettivo le citazioni di suoi precedenti interventi. Sono ben 180! Non manca però una linea unitaria. Il Pontefice intende offrire, dopo il fallimento della proposta di neo-cristianità evidenziata dalle dimissioni di Benedetto XVI, una nuova via per restituire alla chiesa la capacità di rendere attrattivo il messaggio evangelico a uomini contemporanei che continuano a guardare con indifferenza al cristianesimo.

