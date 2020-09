Eredità ruiniana

Sul Foglio di martedì Maurizio Crippa ha scritto un pezzo molto bello sull’inevitabile fallimento dei programmi papali e il presunto “eccezionalismo italiano” in ordine alla tenuta “antropologica e popolare” del nostro cattolicesimo. Siccome condivido pressoché in toto quanto egli dice, sono rimasto profondamente colpito dal suo giudizio tranchant sul progetto culturale ruiniano. Lo riporto per intero: “Il progetto culturale della chiesa italiana di epoca ruiniana, basato com’era sul presupposto di un eccezionalismo cattolico da mettere a frutto, è stato un disastro inconcludente. Perché si basava su un’astrazione e non sulla constatazione che il cattolicesimo in Italia, come nel resto dell’occidente, è una minoranza residuale, che al massimo può essere ‘creativa’, diceva Ratzinger, ma non egemonica”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni