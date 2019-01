“Francesco non decanti l’islam come fanno gli sciocchi leader occidentali”

Roma. Papa Francesco andrà in Marocco a fine marzo, tappa storica in quel dialogo interreligioso su cui la Santa Sede ha scommesso molto. Ed è uno scrittore arabo-musulmano, Boualem Sansal, a rivolgersi a Francesco con un saggio pubblicato dalla Revue des Deux Mondes, magazine che si pubblica in Francia dal 1829. Non capita spesso che un intellettuale islamico scriva criticamente dell’approccio del Papa sulla propria religione. Sansal invita Francesco a maturare dell’islam una visione realista, “per aiutare il musulmano di...

