Le immagini dell'incontro tra il Papa e Erdogan

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan questa mattina è stato ricevuto da Papa Francesco in udienza in Vaticano, nel palazzo Apostolico. Il colloquio è durato circa cinquanta minuti. Durante il colloquio, riferisce una nota del Vaticano, "ci si è soffermati sulla situazione in medio oriente, con particolare riferimento allo statuto di Gerusalemme, evidenziando la necessità di promuovere la pace e la stabilità nella regione attraverso il dialogo e il negoziato, nel rispetto dei diritti umani e della legalità internazionale". Nel corso di quelli che il Vaticano definisce come "cordiali colloqui" sono state "evocate le relazioni bilaterali tra la Santa Sede e la Turchia e si è parlato della situazione del paese, della condizione della comunità cattolica, dell'impegno di accoglienza dei numerosi profughi e delle sfide ad esso collegate". Nel corso dell'incontro, il presidente turco ha donato a Papa Francesco delle ceramiche di Iznik, realizzate con una tecnica popolare ai tempi del sultano ottomano Solimano il Magnifico e il poema 'Masnavi' del mistico sufi e poeta persiano Rumi, tradotto in italiano e in inglese, riporta il sito del quotidiano Hurriyet, precisando che in cambio il Pontefice gli ha donato un medaglione che simboleggia la pace.