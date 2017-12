Roma. Era il 6 settembre 2015, l’Europa si dibatteva tra chi era per l’apertura dei confini alle masse di profughi in fuga dall’Africa e dal vicino oriente e chi puntava a innalzare muri, e il Papa all’Angelus chiese che ogni parrocchia, comunità religiosa, monastero e santuario di tutta Europa esprimesse “la concretezza del Vangelo” accogliendo una famiglia di profughi. “Incominciando dalla mia diocesi di Roma”, aggiunse per rendere chiaro che si aspettava segnali chiari e immediati. Francesco avrebbe poi aperto...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.