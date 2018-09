Il Festival delle Nazioni e il Progetto Accademia

Il Festival delle Nazioni presenta “Brundibár”, opera per bambini in due atti su libretto di Adolf Hoffmeister e musica di Hans Krása che è legata alle disgraziate vicende del periodo nazista in particolare all’eccidio di numerosi bambini, che parteciparono nel 1944 alla messa in scena, nel campo di Theresien. Il Festival delle Nazioni lo presenta al pubblico con la regia, le scene e i costumi di Tony Contartese, e la direzione musicale di Mario Cecchetti.

Città di Castello, Festival delle Nazioni. Teatro degli Illuminati, 6 settembre ore 18 e 21

info: festivalnazioni.com

Riprendono le attività di molti teatri che hanno concluso la loro programmazione con l’estate. Alla Scala dal primo settembre è in scena “Alì Babà” di Luigi Cherubini con la direzione di Paolo Carignani, la regia di Liliana Cavani, le scene di Leila Fteita. Un progetto che vede coinvolti l’Orchestra, il Coro e i solisti dell’Accademia Teatro alla Scala, insieme ai giovani allievi della Scuola di Ballo. Se il buon giorno si vede dal mattino, possiamo dire che sarà una splendida giornata!

Milano, Progetto Accademia. Teatro alla Scala, 9 settembre ore 20

info: teatroallascala.org