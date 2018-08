I suoi delle Dolomiti e il Barbiere di Siviglia

In Trentino ogni estate natura e musica si abbracciano per dar vita a eventi unici in luoghi straordinari. “I Suoni delle Dolomiti” ormai da anni avvicinano gli appassionati di musica e montagna. Vari generi con interpreti di fama internazionale che esprimono tutta la propria creatività dialogando con l’ambiente che li accoglie e con il pubblico che non è semplice spettatore: si siede attorno ai musicisti, in un’atmosfera informale ma rispettosa. Nel mese di agosto si entra nel vivo. Si apre con il Vision String Quartet passando per il Ferenc Snétberger e Tony Lakatos, per concludersi con un concerto che mette a confronto musica e guerra. Fate attenzione che prima del concerto c’è sempre da scarpinare!

Val di Fiemme, Gruppo del Lagorai-Laghi di Bombasel fino al 31 agosto

info: isuonidelledolomiti.it

Nel lungo Festival estivo dell’Arena di Verona debutta il “Barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini. Un omaggio al compositore pesarese che si inserisce nelle planetarie celebrazioni per i 150 anni dalla sua morte. Per questa prima si son fatte le cose in grande: Daniel Oren dirigerà l’orchestra e la regia è di Hugo de Ana. Nel cast compaiono la voce di Ambrogio Maestri, Leo Nucci e Ferruccio Furlanetto. Sipario!

Verona, Arena. Dal 4 agosto, ore 20.45

info: arena.it