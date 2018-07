Il Macerata Opera Festival e il Verbier Festival

#verdesperanza è l’hashtag lanciato per raccontare il Macerata Opera Festival 2018, molto più noto come Sferisterio. Tre opere, “Flauto magico”, “Elisir d’amore” e “Traviata” rilette attraverso la fascinazione di elementi naturali quali il fuoco, l’acqua, l’aria. In questa non semplice interpretazione si cimenteranno Graham Vick (che riserva sempre delle sorprese non tutte azzeccate), Damiano Michieletto e Henning Brockhaus, forse i tre registi più importanti nell’attuale panorama operistico.

Macerata, Arena Sferisterio. Dal 20 luglio al 12 agosto

info: sferisterio.it

Se in questi mesi estivi progettate una piccola vacanza fuori dai confini nazionali, magari cercando approdi più freschi, vi consigliamo di andare a Verbier. E’ un villaggio nel Cantone Vallese, in Svizzera, dove in inverno è splendido sciare e in estate camminare. Non solo. Ogni anno in estate il piccolo cantone offre uno dei Festival musicali più importanti a livello planetario. Qui suonano i più grandi artisti. Il primo sarà Valery Gergiev, a seguire Janine Jansen, Leonidas Kavakos, Evgeny Kissin e molti altri sino al 5 agosto.

Verbier, Verbier Festival. Dal 19 luglio al 5 agosto

info: verbierfestival.com