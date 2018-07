Dalla Toscana alla Liguria, l'Italia in festival

Toscana in festival. Oltre al Teatro Romano di Volterra, al Dramma Popolare di San Miniato, a Undici lune di Peccioli, ancora giorni di Kilowatt Festival a San Sepolcro (Arezzo): allestimenti in appartamento per 4 o 5 spettatori, come “Progetto Demoni” di Crocco/Miele o “Cosas que se olvidan facilmente” di Bobés, incentrati sulla memoria. Poi teatro di ricerca, prime nazionali che non percorrono strade battute. A Monticchiello, l’“Autodramma del Teatro Povero”. Gli abitanti/attori sono guidati da Andrea Cresti in “Valzer di Mezzanotte”.

San Sepolcro, "Kilowatt Festival". Monticchiello, "Teatro povero".

kilowattfestival.it, teatropovero.it

Il Festival di Borgio Verezzi è alla sua 52a edizione. Propone “Quartet” di Ronald Harwood (18-19-10 luglio), una prima nazionale che vede insieme Pambieri, Ponzoni, Quattrini e Ralli, diretti da Rossi Gastaldi: storia sospesa tra sorriso e amarezza, ambientata in una casa di riposo per musicisti. Un’altra prima, con Arturo Cirillo che dirige e interpreta “La scuola delle mogli” di Molière (22 luglio), celebre testo sui paradossi della gelosia. Il 24 luglio va in scena “Il diario di Adamo ed Eva” di Mark Twain con Barbara De Rossi e Francesco Branchetti, riflessione ironica sul rapporto uomo/donna. Il festival prosegue per un mese con numerose proposte.

Borgio Verezzi (Genova), "52° Festival Teatrale di Borgio Verezzi"

festivalverezzi.it