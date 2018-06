Il Ravello Festival e il Roma Jazz Festival

Villa Rufolo è situata su un terrazzo naturale posto a circa 340 metri sul livello del mare che domina il golfo di Salerno. In questa ardita struttura a picco sul mare si erge un palco realizzato “nel vuoto”. Una vista mozzafiato fa da sfondo a questa specie di nuvola in cielo. Qui ormai da più di sessant’anni si svolge una sempre più seguita stagione estiva che quest’anno si apre con la Philharmonia Orchestra diretta da Esa-Pekka Salonen in un impaginato monografico dedicato a Richard Wagner. Il prezzo del biglietto, se pur alto, vale tutto.

Ravello, Belvedere di Villa Rufolo. 30 giugno 2018, ore 20

info: ravellofestival.com

Si apre il Roma Jazz Festival 2018. Un inizio significativo che vedrà Enrico Rava (tromba) e Danilo Rea (pianoforte) dialogare sugli standard più famosi di Chet Baker, Miles Davis e João Gilberto. Una serata speciale per un duo che negli anni, pur avendo suonato tanto insieme, non facilmente si ascolta in Italia perché impegnato in variegati percorsi musicali e spazi di ricerca e dove la performance è la punta di un iceberg che ha radici molto profonde.

Roma, Casa del Jazz. 1° luglio, ore 21

info: casajazz.it

