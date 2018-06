Fierrabras di Schubert e il Don Carlo di Verdi

La produzione di Franz Schubert, inarrivabile scrittore di Lieder, figura complessa per i misteri della sua vita e della sua poetica, ha un inspiegabile tallone d’Achille nel repertorio operistico. Poche composizioni, alcune incompiute o che non ebbero successo. Molteplici le possibili ragioni che però non giustificano la scarsa valorizzazione di quello che oggi esiste. Così il Teatro alla Scala mette in scena il “Fierrabras” opera “eroico-romantica”, ultimo tentativo operistico portato a compimento dal compositore viennese. All’epoca fu un fiasco. Oggi staremo a vedere. Al momento si apprezzi il coraggio di portarlo in scena per la prima volta al Piermarini.

Milano, Teatro alla Scala. Dal 5 al 30 giugno

info: teatroallascala.org

Una nuova produzione del Comunale di Bologna. Le voci di Roberto Aronica, Maria José Siri , Luca Salsi, Veronica Simeoni, Dmitry Beloselskiy. La direzione di Michele Mariotti e la regia di Henning Brockhaus , tutti al servizio del “Don Carlo” di Giuseppe Verdi. Un lavoro molto complesso per trama, approfondimento psicologico dei personaggi e “richieste” vocali. Un capolavoro, sicuramente il più grande monumento verdiano.

Bologna, Teatro Comunale. Dal 6 al 14 giugno

info: tcbo.it